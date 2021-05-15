إسرائيل ترحب بتصنيف النمسا "حزب الله" اللبناني "إرهابيا" بشقيه العسكري والسياسي

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن شكره للنمسا، على تصنيفها "حزب الله" اللبناني، بأكمله (بجناحيه العسكري والسياسي) "إرهابيا".

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ورحبت إسرائيل بقرار النمسا "تصنيف حزب الله بأكمله إرهابيا"، موضحة أنه "قبل التعديل، كان الجناح العسكري لحزب الله فقط مشمولا في القانون الرمزي"، حيث أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن"النمسا عدلت قانونها" وقررت أن حزب الله "في مجمله منظمة إرهابية".

من جانبه، قال غابي أشكنازي: "أشكر النمسا على توسيع قائمة المنظمات الإرهابية المدرجة في القانون الرمزي وتحديد أن حزب الله في مجمله منظمة إرهابية".

وأضاف: "أدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى تصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية".

وأكمل بيان الوزارة: "وبذلك، تنضم النمسا إلى ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسويسرا، التي اتخذت مؤخرا قرارات مماثلة بشأن موضوع حزب الله"، مؤكدا أنه "يجب على المجتمع الدولي ككل أن ينضم إلى الجهود المبذولة ضد المنظمات الإرهابية"، حيث اعتبر أشكنازي إن "حزب الله هو منظمة إرهابية تضر أولا وقبل كل شيء بمواطني لبنان، وتأخذهم كرهائن لخدمة مصالح إيران".

المصدر: "I24NEWS"