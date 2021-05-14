النمسا تحظر "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي

حظرت النمسا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة بذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما تسمى "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط"، بحسب "جيروزاليم بوست".

وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية"، مبديا أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح "حزب الله".

واعتبر أن "حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة ولأمن إسرائيل"، مشددا على أنه "يجب عدم التشكيك في حق إسرائيل في الوجود".

وفي السياق، نشر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر فيها العلم الإسرائيلي مرفوعا على مبنى المستشارية النمساوية الفدرالية.

وقال: "تم رفع العلم الإسرائيلي اليوم على سطح المستشارية الفدرالية كعلامة للتضامن مع إسرائيل. الهجمات الإرهابية على إسرائيل يجب إدانتها.. معا نقف الى جانب إسرائيل".

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT