نتنياهو يقرر عقد جلسة لبحث التصعيد الأمني في غزة وإسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد جلسة مساء اليوم السبت لتقييم الأوضاع الأمنية في غزة وإسرائيل.

وقالت الهيئة إن الجلسة تهدف "لتقييم الأوضاع الأمنية في غزة وفي البلاد على خلفية أعمال العنف بين المواطنين اليهود والعرب"، فيما يرتقب عقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" يوم غد الأحد.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني أن "إسرائيل لا تتحدث حاليا عن وقف لإطلاق النار".

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"