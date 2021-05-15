نقيب الأطباء في مصر لـRT: ما يهمنا هو مساعدة الشعب الفلسطيني وعلاج الجرحى

صرح نقيب الأطباء في مصر، الدكتور حسين خيري، بأن جهود النقابة في دعم الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي تتركز على الجرحى وعلاجهم.

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وقال خيري في تصريح خاص لقناة RT: "ما يهمنا في هذا الوقت في فلسطين هو الجرحى، سنجمع تبرعات حتى نرسل الأمور المطلوبة وحاليا نعمل على تجهيز قافله لتذهب وتساعد أهلنا في غزة".

وأضاف خيري "نتواصل مع الجهات المعنية في غزة كي نرسل لهم الحاجات المطلوبة".

وأوضح أن المساعدات المصرية ستكون من خلال تجهيز قافلة تحتوي على الحاجات الطبية المطلوبة وقال: "نجهز القافلة كي تذهب لغزة حيث نركز على الجانب الطبي والمهني من خلال مساعدة الشعب الفلسطيني، ونركز على الناحية الطبية في مداواة وعلاج الجرحى".

وتعليقا على سؤال إذا تم التواصل مع نقابة الأطباء الفلسطينية، أكد خيري تواصله مع أطراف من نقابة الأطباء الفلسطينية وقال: "اعطونا قوائم الاحتياجات والاختصاصات المطلوبة من قبل الجانب الفلسطيني".

وأكد نقيب الأطباء في مصر قائلا: "ندين الاعتداءات على فلسطين وعلى غزة والمسجد الأقصى".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT