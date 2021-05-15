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وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح على الحدود مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين

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وصول 10 سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح على الحدود مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
معبر رفح على الحدود المصرية مع غزة
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أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، عن وصول عشر سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح البري، لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي، وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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هذا وخصصت  مصر ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، وهي "العريش" و"بئر العبد" و"الإسماعيلية".

من جانبها، شكلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وأعرب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عن شكره للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية والجهات المعنية.

المصدر: "مصراوي"

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