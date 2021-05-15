احتجاجات في أنقرة تضامنا مع الفلسطينين ودعوات للتدخل العسكري التركي  

تجمع آلاف الأشخاص عند منزل السفير الإسرائيلي في أنقرة، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوا إلى التدخل العسكري التركي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأدى المتظاهرون أمام منزل السفير الإسرائيلي في أنقرة الصلاة على أرواح من قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما ردد المتظاهرون هتافات: "جنود أتراك - للقدس" و "مسلم لا تنم احمي مساجدك" وغيرها.

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وكان نائب رئيس المجموعة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أحمد برات تشونكار، قد صرح أمس الجمعة، بأن أنقرة تجري مشاورات مع رؤساء وحكومات بلدان العالم بشأن إرسال قوات عسكرية إلى القدس.

المصدر: نوفوستي