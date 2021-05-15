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بالفيديو.. سكان مدينة عربية في إسرائيل يحتفلون بسقوط أحد صواريخ "القسام" في بلدتهم

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. سكان مدينة عربية في إسرائيل يحتفلون بسقوط أحد صواريخ
Reuters Nir Elias
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سقط أحد الصواريخ التي أطلقت اليوم السبت من قطاع غزة نحو إسرائيل على مدينة الطيبة العربية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صاروخ واحد على الطيبة، دون ورود تقارير عن إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" مقطع فيديو يظهر موقع سقوط الصاروخ.

وهرع عشرات السكان العرب إلى موقع الحادث حيث نظموا وقفة كانوا يهتفون خلالها بشعارات داعية للمقاومة. 

وجاء ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا بسقوط صواريخ قرب مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.

المصدر: RT + كان

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