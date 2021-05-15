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كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة لأسدود بعشرات الصواريخ "ردا على مجزرة مخيم الشاطئ"

بالفيديو.. قتيل جراء سقوط صاروخين فلسطينيين على مدينة رمات غان قرب تل أبيب

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. قتيل جراء سقوط صاروخين فلسطينيين على مدينة رمات غان قرب تل أبيب
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أكدت الشرطة الإسرائيلية أن اثنين من الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من قطاع غزة سقطا على مدينة رمات غان شرقي تل أبيب.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن رجلا في سن 50 عاما قتل جراء القصف، فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن عدة أشخاص تعرضوا أيضا لإصابات خفيفة.

تداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث تظهر حجم الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الصاروخين اللذين انفجرا وسط المدينة.

وأسفر الحادث عن اندلاع نيران داخل سيارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ملموسة بالمباني المحيطة.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام أيضا عن سقوط صواريخ قبل مطار بن غوريون في ضواحي تل أبيب.

المصدر: "كان" + "تايمز أوف إسرائيل"

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