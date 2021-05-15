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"سرايا القدس" تعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة مسيرة وبقذائف الهاون

بالفيديو.. رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية

أخبار العالم

بالفيديو.. رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية
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نشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق بعض رشقاتها الصاروخية باتجاه مدن وبلدات داخل إسرائيل.

وقالت "سرايا القدس" إن القصف الصاروخي هو "رد على العدوان المستمر في قطاع غزة والأقصى واستهداف المدنيين، ضمن معركة سيف القدس".

كما أعلنت أنها استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو الداخل الإسرائيلي.

ونشر فيديو يظهر دمارا وحريقا نتيجة القصف الصاروخي من غزة، الذي استهدف المنطقة الصناعية بأسدود.

المصدر: RT

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