الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل نائب رئيس حركة "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

כך נראה רגע הפצצת ביתו של ח'ליל אל-חיה, סגן מנהיג חמאס בעזה, במזרח הרצועה pic.twitter.com/9uLQMoFsGB — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) May 15, 2021

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، حيث دمر اليوم السبت برج الجلاء الذي يضم مقر قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى، بينما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية برج مشتهى المجاور لمبنى وزارة المالية في حي تل الهوى بمدينة غزة.

المصدر: RT