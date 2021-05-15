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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل نائب رئيس حركة "حماس"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل نائب رئيس حركة
Reuters SJS/JG
القيادي في حركة حماس خليل الحية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، حيث دمر اليوم السبت برج الجلاء الذي يضم مقر قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى، بينما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية برج مشتهى المجاور لمبنى وزارة المالية في حي تل الهوى بمدينة غزة.

المصدر: RT

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