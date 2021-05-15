لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)  

بدأت حشود من الأردنيين تتجمع قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، صباح اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.

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وهتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، منددين بـ"الانتهاكات الاسرائيلية".

وأطلق ناشطون أردنيون صفحة "يلا عالحدود" دعوا من خلالها النزول للتظاهر في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

من الحدود الأردنية الفلسطينية اليوم السبت

RT

RT

RT

وكانت أعداد كبيرة من الأردنيين احتشدت أمس الجمعة قرب الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة، في منطقة الأغوار الجنوبية، نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

المصدر: عمون+RT