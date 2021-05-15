 
مباشر
عاجل
كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة لأسدود بعشرات الصواريخ "ردا على مجزرة مخيم الشاطئ"

لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qegm

بدأت حشود من الأردنيين تتجمع قرب حدود الضفة، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، صباح اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.

إقرأ المزيد
الشرطة الأردنية تفرق محتجين حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع فلسطين
الشرطة الأردنية تفرق محتجين حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع فلسطين

وهتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، منددين بـ"الانتهاكات الاسرائيلية".

وأطلق ناشطون أردنيون صفحة "يلا عالحدود" دعوا من خلالها النزول للتظاهر في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)  
من الحدود الأردنية الفلسطينية اليوم السبت
لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)  
RT
لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)  
RT
لليوم الثاني.. أردنيون يحتشدون قرب حدود الضفة (فيديو+صور)  
RT

وكانت أعداد كبيرة من الأردنيين احتشدت أمس الجمعة قرب الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة، في منطقة الأغوار الجنوبية، نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

المصدر: عمون+RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا