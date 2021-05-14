الشرطة الأردنية تفرق محتجين حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع فلسطين

فرقت الشرطة الأردنية يوم الجمعة بالقوة متظاهرين حاولوا الوصول إلى جسر يؤدى إلى الضفة الغربية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع كما أطلقت النار في الهواء لوقف نحو 500 متظاهر انشقوا عن خط السير المقرر لمسيرة قرب الحدود نظمت للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان المتظاهرون على بعد خمسة كيلومترات من جسر الملك حسين، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي، في غور الأردن قبالة مدينة أريحا الفلسطينية بالضفة.

وقد زحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني، وسط محاولات المتظاهرين لاجتياز الخط الحدودي مع فلسطين.

المصدر: رويترز + AP