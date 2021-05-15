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مراسلتنا: مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في عدة مناطق بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا تعليقا على تدميره لبرج الجلاء

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا تعليقا على تدميره لبرج الجلاء
Reuters Mohammed Salem
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في أعقاب تدمير برج الجلاء في مدينة غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا برر فيه هذه العملية بالزعم أن هذا المبنى كان يحتوي على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية لحركة "حماس".

يتبع..

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