غانتس: أنجزنا كثيرا في غزة لكن لا يزال لدينا العديد من الخطط لضمان الهدوء والأمن

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن بلده لا ينوي الآن تعليق عمليته العسكرية الحالية في قطاع غزة، رغم تحقيقه كثيرا من الإنجازات خلالها.

وذكر غانتس في تصريح للصحفيين، اليوم السبت، أن إسرائيل بالتزامن مع حملتها الجديدة في غزة تتابع التوتر في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وخاطب سكانها بالقول: "إسرائيل ليست مهتمة بالتصعيد، لكنها مستعدة لأي سيناريو، وإذا رفع الإرهاب رأسه فإننا سوف نخفضه".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "حقق العديد من الإنجازات" في غزة، لكنه لا ينوي إنهاء عمليته في المرحلة الحالية، لأنه "لا يزال هناك العديد من الخطط لضمان الهدوء وأمن طويل الأمد".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية