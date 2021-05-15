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"العفو الدولية" تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

Reuters CJB/DEG
شعار منظمة العفو الدولية
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دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ موقف "حازم" ضد إسرائيل بعد مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء التصعيد الأخير.

وكتبت المنظمة في تغريدة: "هناك تقارير مقلقة عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إن قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة".

وأضافت: "على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من الجمعة عن مقتل 10 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.

المصدر: RT

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