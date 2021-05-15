وقفة تضامنية مع فلسطين على حدود لبنان الجنوبية (فيديو)

أفاد مراسلنا في لبنان ببدء توافد المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين إلى بلدة العديسة اللبنانية، الواقعة مقابل مستعمرة المطلة الإسرائيلية، على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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هذا وتجمع عدد من الناشطين في منطقة خلدة القريبة من العاصمة بيروت، للانطلاق بمسيرة باتجاه حدود لبنان الجنوبية.

كما نظم فلسطينيون تحركا في مدينة مارون الراس الحدودية، في ذكرى النكبة وتضامنا مع غزة، فيما أوقف الجيش اللبناني 4 منهم حاولوا اجتياز الشريط الحجودي الشائك.

ويأتي ذلك بعد دعوات لإقامة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قرب السياج الشائك على الحدود الجنوبية اللبنانية.

في حين استقدم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعزيزات إضافية قبالة الشريط الحدودي مع لبنان، تزامنا مع التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين عند الحدود اللبنانية.

وقامت القوات الأمنية الإسرائيلية بإغلاق الطرق قرب الشريط الحدودي مع لبنان، كما شهدت الحدود مع لبنان تحركات عسكرية إسرائيلية عديدة.

في الجهة المقابلة، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى مناطق الجنوب، وأقام حواجزا عند مداخل البلدات الواقعة عند الشريط الحدودي.

كما أغلق الجيش اللبناني كل الطرقات المؤدية إلى سهل مرجعيون المقابل لمستعمرة المطلة الإسرائيلية، وأقام الحواجز لمنع وصول المواكب الشعبية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية.

يذكر أن عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية عند الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك، مقابل مستعمرة المطلة، أمس الجمعة.

وأفادت مراسلة RT في إسرائيل لاحقا أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مجددا على متظاهر حاول اجتياز الحدود من لبنان.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، جراء حادث عند حدود إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT