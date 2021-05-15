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رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد

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رام الله ترسل شحنة من مساعدات ومعونات طبية إلى غزة الأحد
Reuters
مستشفى في قطاع غزة
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أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة،عن أن شحنة معونات ومساعدات طبية لمختلف مشافي قطاع غزة ستصل يوم غد الأحد.

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وأضافت الكيلة أن الشحنة تحتوي وحدات وأكياس دم للمتبرعين عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أنه "تم إعلان حالة الطوارىء القصوى في المشافي بمحافظات الوطن، والتعاون مع مشافي القطاع الخاص، إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ في كافة مراكز الاسعاف في كل قرية وبلدة".

وقالت إنه "تم تجهيز مشفيي ابن سينا في حوارة وترمسعيا في رام الله، لاستقبال كافة الجرحى جراء العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس، بالإضافة لتوفير مسعفين في القرى التي تشهد اشتباكات".

المصدر: RT

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