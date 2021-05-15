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إطلاق صفارات الإنذار في سديروت عقب إعلان "كتائب القسام" عن هجوم صاروخي جديد عليها

أخبار العالم العربي

إطلاق صفارات الإنذار في سديروت عقب إعلان
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها أطلقت رشقة جديدة من الصواريخ على مدينة سديروت جنوب إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" عن هجومها الجديد اليوم السبت عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام"، دون شرح عدد ونوع الصواريخ التي استخدمت فيه.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بإطلاق صفارات الإنذار في سديروت وغيرها من مدن وبلدات غلاف غزة.

المصدر: RT + تاميز أوف إسرائيل

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