46 إسرائيليا تلقوا رعاية طبية جراء القصف من غزة اليوم

أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها قدمت منذ منتصف الليل الماضي الرعاية الطبية إلى 46 شخصا في البلاد، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.

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وأوضحت منظمة "نجمة داوود الحمراء" اليوم السبت أن سبعة فقط من هؤلاء الإسرائيليين أصيبوا بشظايا الصواريخ التي فشلت منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضها، مؤكدة أن شخصا واحدا من هؤلاء توفي متأثر بجروحه.

وتعرض 33 آخرون لجروح خلال هروبهم إلى الملاجئ، فيما أصيب 24 شخصا بصدمة نفسية سببها القصف الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة القتلى من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد العسكري حول قطاع غزة إلى عشرة أشخاص اليوم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل