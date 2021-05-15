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كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة لأسدود بعشرات الصواريخ "ردا على مجزرة مخيم الشاطئ"

أخبار العالم العربي

كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة لأسدود بعشرات الصواريخ
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يعرضون صواريخ محلية الصنع خلال عرض عسكري.
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أعلنت كتائب القسام عن توجيها ضربة صاروخية لأسدود بعشرات الصواريخ، مؤكدة أن ذلك يأتي "ردا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

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وأعلنت كتائب القسام عن قصف منطقة "موديعين"، غرب مدينة رام الله، مشيرة إلى أن ذلك "إهداء لأرواح ضحايا الضفة المحتلة وانتقاما لدمائهم".

ونفذت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، هجوما بعشرات الصواريخ على مناطق في تل أبيب، وقالت إنه رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وفي الأثناء أطلقت السلطات الإسرائيلية صفارات الإنذار في تل أبيب، كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان تل أبيب للدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

المصدر: RT

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