آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.02.2024/
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
برلماني روسي: إرسال القوات الفرنسية لأوكرانيا سينظر إليه بمثابة الاحتلال
حزب ألماني يدعو إلى إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا ويرفض بشكل قاطع إرسال أي قوات غربية
زاخاروفا: المنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب تعمل على زعزعة استقرار دول ما بعد الاتحاد السوفيتي
حزب هولندي يطالب بمنع إرسال قوات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا
واشنطن تدرس خطوات روسيا المحتملة في حال مصادرة أصولها المجمدة
مسؤول روسي: الأغلبية في بريكس تؤيد التسويات بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار
صحيفة "بيلد" الألمانية تنشر "خطة" من أربع مراحل لهجوم روسيا على "الناتو"