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بوتين: الغرب ينظر إلى ما يحدث في أوكرانيا على أنه "أفلام رسوم متحركة"

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بوتين: الغرب ينظر إلى ما يحدث في أوكرانيا على أنه
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الدول الغربية نسيت ما هي الحرب، وتنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا اليوم على أنه نوع من "أفلام الرسوم المتحركة".

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وقال بوتين في كلمته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية اليوم الخميس: "هؤلاء لم يمروا باختبارات صعبة، ونسوا ما هي الحرب. أما نحن وحتى جيلنا الحالي فقد مررنا بمثل هذه التجارب الصعبة خلال الحرب ضد الإرهاب في القوقاز، والآن يحدث الشيء نفسه في أوكرانيا. في الغرب يعتقدون أن كل ذلك بالنسبة لهم نوع من أفلام الرسوم المتحركة".

وأضاف: "أشير مرة أخرى، وأعتقد أن ذلك مهم بالنسبة لكل منا اليوم. لا يمكن قيام نظام أمني عالمي مستقر بمعزل عن روسيا القوية وذات السيادة".

المصدر: نوفوستي

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