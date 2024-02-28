حزب هولندي يطالب بمنع إرسال قوات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا

دعا حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" الهولندي إلى منع إرسال قوات هولندية إلى أوكرانيا، فيما قال مسؤول دفاعي أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

جاء ذلك في عريضة نشرها حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" على موقعه الإلكتروني تدعو إلى منع إرسال قوات هولندية إلى أوكرانيا، ورد فيها: "يجب أن نمنع ذلك بأي ثمن.. يجب ألا نسمح للجيش الهولندي بالقتال والموت في الحرب، كما أن الدعوة إلى السلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال قائد القوات المسلحة الهولندية الجنرال أونو إيشيلشيم، في وقت سابق، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن إرسال أفراد من الجيش الهولندي إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "من المفيد إبقاء جميع الخيارات مفتوحة لنرى أفضل السبل التي يمكننا من خلالها مساعدة أوكرانيا".

وأثار تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ضجة داخل الطبقة السياسية الفرنسية والأوروبية، حيث رفض حلف "الناتو" وواشنطن وبرلين ولندن تصريحاته.

وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه طروحات ماكرون، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تصريحاته أجبرت المستشار أولاف شولتس على وضع حد لكلامه، والدخول معه في نقاش حاد مذكرا بالاتفاقيات القائمة بين الدول الأوروبية.

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هذا وانتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

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المصدر: نوفوستي