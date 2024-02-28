واشنطن تعلن موقفها من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفرادا عسكريين إلى أوكرانيا أم لا، والولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه النوايا أبدا.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "ستقرر الدول الأخرى ما تريد القيام به حول الموضوع، لكن نيابة عن الولايات المتحدة، أوضح الرئيس أنه لن يكون هناك جيش أمريكي على الأرض".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها "لا تعتزم إرسال القوات إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية هناك".

هذا وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

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وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف "الناتو" لن يصبح طرفا في الصراع، ولن يتم إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا. كما صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، بأن الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأكد رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، أن احتمال إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا سيزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين "الناتو" وروسيا.

المصدر: نوفوستي