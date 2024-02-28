شولتس يرد بحدة على ماكرون بسبب تصريحاته حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، أجبرت المستشار أولاف شولتس على وضع حد لكلامه، مذكرا بالاتفاقيات الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن "المستشار الألماني أولاف شولتس دخل في نقاش مع ماكرون وأكد أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في الناتو، مذكرا الرئيس الفرنسي بالاتفاقيات القائمة بين الدول الأوروبية".

وذكرت الصحيفة: "لم يدخل ماكرون وشولتس من قبل في مثل هذه المشاحنة المفتوحة، مع توقعات ردود فعل الغضب في الدوائر الحكومية خارج مكتب المستشار حول الطريقة غير الرسمية التي وضع بها شولتس حدا لتصريحات ماكرون".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك العديد من الخلافات بين الدولتين"، مؤكدة أن "هذا ليس الخلاف الوحيد بين باريس وبرلين فيما يتعلق بدعم أوكرانيا".

هذا وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن إرسال عسكريين إلى أوكرانيا تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

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المصدر: RT + صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية