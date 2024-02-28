الخارجية الروسية تؤكد تواجد عسكريين من دول الناتو في أوكرانيا منذ فترة طويلة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مجموعات كاملة من العسكريين من بعض دول الناتو يتواجدون في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن هؤلاء العسكريين الغربيين، يساعدون بنشاط القوات الأوكرانية في تشغيل الأسلحة والمنظومات الحربية المختلفة.

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في وقت سابق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول كبير في مجال الدفاع الأوروبي، قوله إنه توجد "قوات خاصة" من دول غربية في أوكرانيا رغم أنه لم يتم رسميا الإعلان عن ذلك. وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي، علق بهذا الشكل، على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم: "ليس سرا أن أفرادا عسكريين من دول الناتو موجودون في أوكرانيا منذ فترة طويلة ويساعدون بنشاط القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك تشغيل أنظمة الأسلحة المنقولة إلى كييف".

وشددت زاخاروفا على أن " ماكرون لم يقل شيئا جديدا في هذا المجال".

وفي مؤتمر صحفي يوم 26 فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن "لا ينبغي استبعاد أي شيء".

ولكن بولندا والسويد وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة، شددت على أنها لا تنوي إرسال قواتها إلى أراضي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي