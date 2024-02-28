مصدر أوروبي مسؤول يؤكد وجود قوات خاصة غربية في أوكرانيا

قال مسؤول كبير في مجال الدفاع الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز، إنه توجد "قوات خاصة" من دول غربية في أوكرانيا رغم أنه لم يتم رسميا الإعلان عن ذلك.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي، علق بهذا الشكل، على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا.

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وأضاف المسؤول: "يعلم الجميع جيدا، أن هناك قوات خاصة من دول غربية في أوكرانيا، لكنهم لم يعترفوا بها رسميا".

وفي الوقت نفسه، أعلن ممثل الناتو للصحيفة أن الحلف ليس لديه خطط، لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية.

وفي مؤتمر صحفي يوم 26 فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد إجماع بين الدول الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن "لا ينبغي استبعاد أي شيء".

في وقت لاحق أوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباسيان ليكورنو، أن الزعماء الأوروبيين ناقشوا خيارات مختلفة لمساعدة أوكرانيا، لكن لم يكن هناك حديث عن الدخول في قتال ضد القوات الروسية هناك.

ولكن بولندا والسويد وألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة، شددت على أنها لا تنوي إرسال قواتها إلى أراضي أوكرانيا.

المصدر: كوميرسانت