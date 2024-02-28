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كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا

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كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا
AP
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قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، إن تصريح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا جاء بتحريض من واشنطن.

وكتب دوتكوم على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الولايات المتحدة تعتزم بدء حرب جديدة في أوروبا.

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وأضاف: "تدل كلمات ماكرون على أنه تتم حاليا، مناقشة موضوع إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا على المستوى الرسمي. وطبعا لم يكن ماكرون ليدلي بمثل هذا التصريح الخطير وحده. هناك حرب أمريكية بالوكالة تنتظر وسط أوروبا ضد روسيا".

كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا

ويرى رجل الأعمال الألماني الفنلندي، أن رغبة الغرب في منع انتصار روسيا في أوكرانيا، سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وقال الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين الماضي: "لا يوجد إجماع اليوم بشأن إرسال قوات على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".

وحاول الجانب الفرنسي، مساء الثلاثاء، توضيح الوضع. وزعم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بأن وجود أفراد عسكريين غربيين في أوكرانيا لن يعني الاشتراك في الصراع.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال عسكريين إلى أوكرانيا تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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