شولتس: الناتو لن يصبح طرفا في الصراع ولن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف "الناتو" لن يصبح طرفا في الصراع، ولن يتم إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا.

وأوضح المستشار الألماني في رسالة بالفيدو على منصة "إكس" قائلا: "الناتو لن يصبح طرفا في الصراع بأوكرانيا، ولن يتم إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا".

Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. pic.twitter.com/BCzk5BQTbe — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2024

وأضاف: "الناتو ليس طرفا في الصراع، ولن يصبح وسيظل كذلك في المستقبل، ولا نريد أن يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو، وعلى هذا نحن متحدون بكل قوتنا".

وأكد: "يمكنني أن أقول صراحة: بصفتي المستشار لن أرسل أي فرد من القوات المسلحة الألمانية إلى أوكرانيا!".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا، كما أدلى بتصريحات حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

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هذا وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، أجبرت أولاف شولتس على وضع حد لكلامه، ودخوله معه في نقاش حاد، مذكرا بالاتفاقيات الأوروبية حول هذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن إرسال عسكريين إلى أوكرانيا تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

المصدر: RT