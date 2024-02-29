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بوتين: الاقتصاد الروسي خلال العملية العسكرية أثبت مرونته واستقراره

مال وأعمال

بوتين: الاقتصاد الروسي خلال العملية العسكرية أثبت مرونته واستقراره
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين ثبات الاقتصاد الروسي، وأن المصانع العسكرية تعمل على مدار الساعة وتلبي كافة احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر، وستواصل عملها بنفس الوتيرة.

وقال بوتين في كلمته اليوم الخميس أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية: "في قطاع الإنتاج العسكري تواصل المصانع عملها على مدار الساعة طالما الجبهة تحتاج ذلك. الاقتصاد بأكمله بما في ذلك القطاع الصناعي والتكنولوجي الضرروي لانتصارنا، أظهر مرونته واستقراره".

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وأعرب الرئيس الروسي عن شكره وامتنانه للعمال والمهندسين ورجال الأعمال لعملهم الدؤوب من أجل البلاد.

وأشار إلى أن قطاع الأعمال في روسيا قدم مليارات الروبلات عبر منظمات خيرية لدعم المقاتلين في الجبهة، والإسهام في تحقيق النصر المشترك.

ومؤخرا أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2023 سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

المصدر: RT

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لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.. كلمة بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية (أبرز النقاط)