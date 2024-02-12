بوتين: الاقتصاد الروسي سجل في 2023 نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

وقال في اجتماع حكومي اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي كان العام الماضي أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 3.6% بعدما كان من المتوقع أن يسجل بحسب تقديراتنا 3.5%. ونمو اقتصاد روسيا في 2023 كان أعلى من المتوسط ​​العالمي.

وأشار بوتين إلى أن متوسط ​نمو الاقتصاد العالمي بلغ العام الماضي 3%، أما معدل نمو اقتصادات الدول المتقدمة فسجل 1.5%.

وأضاف الرئيس الروسي أن "النشاط الاقتصادي في روسيا لا يزال قويا في بداية العام، والوضع يتماشى مع توقعات الحكومة".

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وأكد بوتين أن زيادة دخل المواطنين وتحسين جودة الحياة في البلاد يظل أولوية عمل الحكومة، وقال: "مهمتنا الرئيسية وأولويتنا المطلقة هي زيادة الدخل وجودة حياة المواطنين ورفاهية الأسر الروسية".

كذلك وجه بوتين الحكومة الروسية لإيلاء اهتمام خاص للجهود الموجهة للحد من التضخم في البلاد، وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية وزيادة الاستثمار واستقرار الأسعار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة عمل اجتماعية واقتصادية للسنوات الست المقبلة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسّن صندوق النقد الدولي، في تقريره، بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%.

المصدر: RT