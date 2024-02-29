نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات جديدة ضد روسيا تحظر التعامل مع 45 فردا و16 كيانا وشركة روسية على خلفية أزمة أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية بيانا جاء فيه: "فرضت نيوزيلندا عقوبات على 45 فردا و16 كيانا قانونيا يقدمون دعما ماديا أو استراتيجيا لروسيا، يسمح بتجاوز العقوبات وتسهيل شراء ونقل معدات عسكرية".

كما شملت العقوبات قيودا على أسعار النفط الروسي وتصدير البضائع إلى روسيا وبيلاروس عبر دول ثالثة.

وفرضت نيوزيلندا سابقا عقوبات ضد روسيا على غرار الدول الغربية، وتعتقد السلطات النيوزيلندية أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا "قد أعاقت تطوير تقنياتها الجديدة ودفعتها لاستخدام المزيد من الأساليب السرية لتجنبها".

المصدر: نوفوستي