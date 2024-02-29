بوتين: القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام وجاهزة لاستخدامها المضمون".

وقال بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية: "القوات النووية الاستراتيجية في حالة استعداد تام لاستخدامها المضمون. ما خططنا له في مجال التسلح، والذي تحدثت عنه في رسالتي عام 2018 قد تم إنجازه بالكامل أو في طور استكماله".

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وقال: "لا بد أن يفهم الغرب أننا نمتلك أسلحة قادرة على إصابة الأهداف على أراضيه. يرهبون العالم بأن هذا يهدد باندلاع نزاع نووي والقضاء على الحضارة البشرية. هل يدركون معنى ذلك؟ لم يمروا باختبارات صعبة، ولا يعرفون ما تعنيه الحرب. تجاوز جيلنا هذه الاختبارات في القوقاز، ويتكرر الوضع الآن في أوكرانيا الآن".

وتابع: "الغرب يمارس النفاق، ونسمع اتهامات باطلة منه بسعينا لنشر أسلحة نووية في الفضاء. هذا هراء مطلق... منذ 2008 وقعنا على مسودة اتفاقية حظر عسكرة الفضاء وأرسلناها إلى واشنطن.. هي عندهم على الطاولة.. هم لم يوقعوها ويتهموننا بالعسكرة.. هذه محاولات لجر روسيا إلى مواجهة مع الولايات المتحدة تعرقل حظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

وأتابع: "ما يفعله الغرب يهدد الأمن الأوروبي، مشيرا إلى أهمية صياغة هيكلية جديدة للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة ومستعدون للحوار مع جميع الأطراف. لن يتحقق أي أمن مستدام بمعزل عن روسيا".

المصدر: RT