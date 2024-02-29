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منظومات Tunguska-M1 الروسية تثبت جداراتها في التعامل مع الدرونات

العلوم والتكنولوجيا

منظومات Tunguska-M1 الروسية تثبت جداراتها في التعامل مع الدرونات
Sputnik vladimer astapkovich
منظومة Tunguska-M1 للدفاع الجوي
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن منظومات Tunguska-M1 الروسية للدفاع الجوي أظهرت كفاءة ممتازة في التعامل مع الدرونات المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في منشور للصحيفة:"منظومات Tunguska-M1 الروسية للدفاع الجوي أظهرت كفاءة ممتازة في التعامل مع الطائرات المسيرة المعادية، ولها القدرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الأهداف الجوية التي تصل سرعتها إلى 500 م/ثانية".

ومن جهتها ذكرت قناة "RussianArms" على تليغرام أن منظومات Tunguska-M1 لها القدرة على اعتراض درونات الاستطلاع الأوكرانية " Leleka-100"  و"Furia" برشاشات 2А38М من عيار 30 ملم، وتتعامل هذه الرشاشات مع أهدافها على مسافات تتراوح ما بين 3500 و4300 م.

وأشارت القناة إلى أن منظومات Tunguska-M1 تستخدم أيضا مقذوفات متشظية جديدة قابلة للتوجيه، سرعتها الأولية ما بين 950-970 م/ثانية، وزودت برادارات ومنظومات قادرة على تحديد سرعة الهدف وموقعه.

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وتجدر الإشارة إلى أن الرشاشات الموجودة في منظومات Tunguska-M1 يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 3000 م، وعلى مسافات تتراوح ما بين 200 و4000 م تقريبا، كما أن صواريخها تتعامل مع الأهداف التي تحلق على ارتفاعات تتراوح ما بين 15 و3500 م، وعلى مسافات تصل إلى 10000 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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