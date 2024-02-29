درونات FPV "أوبير" الروسية تدخل على خط العملية العسكرية الخاصة

وصلت الدفعة الأولى من درونات FPV "أوبير" الروسية المتحكم فيها يدويا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، التي تم تطويرها لمكافحة وسائل الحرب الإلكترونية المعادية.

وأفاد مصدر في الشركة المصنعة للدرون بأن نماذج "أوبير" التي سلّمت للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة تم تزويدها بأجهزة حرارية تمكّنها من إصابة الأهداف ليلا. وأضاف إلى أن خبراء الشركة يعملون الآن على تزويد الدرون بالذكاء الاصطناعي الذي يسمح له برؤية الأهداف عن بعد واختيارها ذاتيا.

وجاء في تقرير نشرته الشركة أن العمل على تطوير الدرون وإدخال تعديلات في تصميمه مستمر، بما في ذلك تعديل الترددات، الأمر الذي يسمح للدرون باجتياز مناطق تعمل فيها محطات الحرب الإلكترونية.

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يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق باختبار درون "النورس"المصمم بناء على مخطط "تايل ستر" الإيروديناميكي الذي يجمع بين خصائص المسيّرة الجوية المصممة على هيئة الطائرة والدرون المتعدد المراوح، ما يمكّنه من قطع مسافة 30 كيلومترا بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا