أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية حاولت التسلل عبر جزيرة تيندرا قبالة الساحل الشمالي الغربي للمقاطعة على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير فاسيلينكو: "تم القضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين أثناء محاولتهم التسلل بزوارق مطاطية سريعة إلى جزيرة تيندرا بمنطقة غولوبريستانسك".

وأضاف: "يبدو أن محاولتهم هذه، هي المفاجأة التي أعدت في البحر الأسود وتحدث عنها زيلينسكي لشبكة "فوكس نيوز" مؤخرا".

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ودمرت القوات الروسية ثلاثة زوارق واستولت على رابع بعتاده وأسلحته.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي مؤخرا على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، أن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.

ومقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

وانضمت مقاطعة خيرسون إلى روسيا بموجب استفتاء أجري في سبتمبر 2022، فيما لا تزال أجزاء من المقاطعة بما فيها مدينة خيرسون خاضعة لسيطرة كييف، حيث يواصل الجيش الروسي تحريرها.

المصدر: RT، نوفوستي