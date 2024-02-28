الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة على محور أفدييفكا

أعلنت الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها حررت بلدة بيتروفسكويه على محور أفدييفكا في دونيتسك، وذلك بعد يوم على إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو عن تحرير 3 بلدات بالمنطقة خلال أسبوع.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من قواتها سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملائمة على محوري أفدييفكا وخيرسون، وحسنت وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك، كما حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور دونيتسك.

وأفاد تقرير الدفاع الروسية بأن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 695 جنديا خلال اليوم الماضي.

وفي ما يلي أبرز تفاصيل التقرير:

صد 7 هجمات على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا

صد 3 هجمات مضادة على محور دونيتسك، حيث خسر العدو نحو 230 جنديا

صد 11 هجمة مضادة على محور أفدييفكا وخسائر الجيش الأوكراني شملت نحو 165 جنديا و4 دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي" وعددا من المعدات الأخرى

على مجور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 115 عسكريا

وفي اتجاه خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا، وتمت إصابة مدفع Caezar ذاتي الحركة فرنسي الصنع وعدد من المدافع الأخرى

تدمير رادار لنظام الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات ومستودع ذخيرة وقاعدة لتخزين الوقود ومواد التشحيم للقوات الأوكرانية، وموقع لتخزين وتصنيع الطائرات بدون طيار، مع إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 131 منطقة

تدمير 99 طائرة أوكرانية بدون طيار وإسقاط 3 صواريخ من نظام HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية