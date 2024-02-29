رئيسة وزراء إستونيا: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "موقف دفاعي"

قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن مباحثات الغرب حول إرسال قوات إلى أوكرانيا تأتي في إطار الخطوات الدفاعية، وليست تصعيدا ضد روسيا.

وتعليقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، أضافت: "من الضروري مناقشة جميع الخيارات من أجل تقديم المساعدة لأوكرانيا..لا ينبغي لنا أن نخاف من قوتنا. روسيا تقول إن هذا التحرك أو ذاك يعد تصعيدا، لكن الدفاع ليس تصعيدا. علينا أن نضع كل الخيارات على الطاولة وبحث ما يمكننا أن نفعله لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

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وأضافت أن مسألة المساعدة الأوروبية لكييف تتعلق أيضا بـ"البنية الأمنية الأوروبية".

وكان ماكرون قد أعلن في ختام مؤتمر حول أوكرانيا عقد في باريس الاثنين الماضي، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ضجة واسعة داخل الطبقة السياسية الفرنسية والأوروبية، وصلت لحد دخول المستشار أولاف شولتس معه في نقاش حاد مذكرا بالاتفاقيات القائمة بين الدول الأوروبية.

وقوبلت التصريحات برفض قاطع في العديد من الدول، كما رفض حلف "الناتو" وواشنطن وبرلين ولندن ذلك. وأبدت وسائل الإعلام الأمريكية تشاؤمها تجاه طروحات ماكرون.

هذا وانتقدت موسكو هذه الفكرة ووصفتها بأنها تسعى لإشعال فتيل صراع عالمي بين روسيا والغرب، مؤكدة أن تصريحات الرئيس الفرنسي تعني "حتمية الصدام المباشر" بين روسيا و"الناتو".

المصدر: نوفوستي