طوكيو: مجموعة السبع تواصل بحث سبل التصرف بالأصول الروسية المجمدة

قال نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا، إن بلدان مجموعة السبع (G7) تواصل بحث سبل التصرف بالأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

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وقال كاندا في أعقاب مشاورات مجموعة السبع على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في البرازيل: "المناقشات لا تزال مستمرة ضمن مجموعة السبع. لا توجد هناك خلافات بهذا الشأن لكنني أفضل تجنب التعليق على أي تفاصيل".

وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري أن يتم كل شيء في إطار القانون الدولي".

من جهتها أشارت وكالة Jiji إلى وجود خلافات بين أعضاء مجموعة السبع حول مدى شرعية مصادرة الأصول الروسية، الأمر الذي تصر عليه الولايات المتحدة.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لإيجاد أسلوب يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة بقيمة 285 مليار دولار بأسرع وقت ممكن.

وأكدت أن بلادها تحتاج إلى أساس تشريعي لمصادرة هذه الأموال، لذلك من الضروري إيجاد طريقة "تكون قانونية داخل البلاد وعلى مستوى القانون الدولي".

وتفرض الدول الغربية عقوبات ضد روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي