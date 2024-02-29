برلماني روسي: إرسال القوات الفرنسية لأوكرانيا سينظر إليه بمثابة الاحتلال

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت بأن إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، إن حدث بالفعل، سينظر إليه بمثابة "احتلال" البلاد.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الأربعاء، إن "إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، التي أصبح شعبها رهينة للنظام النازي برئاسة زيلينسكي، سينظر إليه بمثابة احتلال، وستعتبر فرنسا دولة عدوان وطرفا في النزاع".

وأضاف أن فكرة الرئيس الفرنسي بشأن إرسال القوات إلى أوكرانيا "غير قابلة للتحقيق".

وتابع: "على زيلينسكي ألا يشكك في أن الدول الأجنبية لن تنقذه. وسيواجه الفرنسيون خيبة الأمل من النظام الأوكراني، والتي قد أصابت بولندا المجاورة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في ختام مؤتمر دولي حول دعم أوكرانيا في باريس، يوم الاثنين، أنه لا يمكن استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق الانتصار.

وفي وقت لاحق أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يخطط لأي شيء من هذا القبيل. كما استبعد البيت الأبيض وعدد من كبار المسؤولين في الدول الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي