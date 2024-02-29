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ضابط أوكراني أسير يروي كيف هاجمت قواته مسيّرات صديقة لمنع استسلامها

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ضابط أوكراني أسير يروي كيف هاجمت قواته مسيّرات صديقة لمنع استسلامها
AP
جنود من القوات الأوكرانية (أرشيف)
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كشف الضابط الأوكراني ألكسندر غوسينيتس أنه تعرض مع جنوده لهجوم بمسيّرات أوكرانية لمنع استسلامهم للقوات الروسية جنوب قرية أوروجاينويه بجمهورية دونيتسك.

وقال إنه في 18 يناير الماضي استسسلم هو ومجموعة جنوده طوعا لأنه لم يكن هناك أي جدوى في القتال والمقاومة وعندما تقدموا باتجاه الجنود الروس للاستسلام، بدأت مسيرات أوكرانية انتحارية مهاجمتهم، حيث صد الجنود الروس هجومها وأنقذوا الأسرى الأوكرانيين.

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ولفت إلى أنه أصيب جراء هجوم المسيرات وقدم الجنود الروس الإسعافات الضروية له ولجنوده.

وتلجأ قوات كييف عادة إلى مهاجمة قواتها في حال قرارها الاستسلام للقوات الروسية، فيما تسجل عمليات فرار كبيرة للقوات الأوكرانية وترك جرحاها وقتلاها.

المصدر: نوفوستي

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