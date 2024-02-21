دونيتسك: العسكريون الأوكرانيون لغّموا جثث رفاقهم أثناء فرارهم من أفدييفكا

كشف إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك أن العسكريين الأوكرانيين لغّموا جثث رفاقهم في مدينة أفدييفكا، على طول طريق القوات الأوكرانية التي فرّت من المدينة.

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وقال كيماكوفسكي في حديث لوكالة "تاس": "تستمر في أفدييفكا عمليات تطهير المدينة المحررة، حيث اكتشفت وحداتنا الهجومية قبل عدة ساعات عدة منازل تم العثور فيها على جثث جنود أوكرانيين، اتضح أنها ملغّمة".

وأضاف أنه تم العثور على الجثث الملغمة على طول الطريق الذي استخدمته القوات الأوكرانية أثناء هروبها من المدينة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك، وبدء تطهيرها من فلول نازيي قوات كييف.

المصدر: تاس