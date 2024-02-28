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واشنطن تدرس خطوات روسيا المحتملة في حال مصادرة أصولها المجمدة

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واشنطن تدرس خطوات روسيا المحتملة في حال مصادرة أصولها المجمدة
Globallookpress Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency
نائب وزير الخزانة الأمريكي برايان نيلسون
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تبحث مع الحلفاء ما هي الخطوات التي يمكن أن يتوقعوها من جانب روسيا في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي برايان نيلسون في كلمة أمام معهد هودسون بواشنطن، يوم الأربعاء: "أعتقد أن هذا نوع آخر من المناقشات السياسية بشأن ما يمكن أن يحدث وما هي الخطوات التي يمكن أن نتوقعها ردا على ذلك، وكيف يمكن تخفيف بعض العواقب السلبية".

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير عام 2022.

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وتحدث بعض المسؤولين في الغرب عن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بينما تحذر السلطات الأوروبية من مثل هذه الخطوة، مشيرة إلى عدم وجود آليات قانونية للقيام بذلك.

وتخشى الدول الغربية عواقب سلبية على سمعة مؤسساتها المالية وخطوات روسيا المحتملة التي قد تتخذها ردا على مصادرة أصولها في حال إقدام الغرب على هذا الأمر.

وأكدت موسكو أن مصادرة أصولها مرفوضة وستمثل "سرقة" إن حدثت بالفعل. وألمحت إلى اتخاذ إجراءات ردا على ذلك.

المصدر: RT + تاس

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