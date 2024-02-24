البيت الأبيض: الولايات المتحدة تواجه صعوبات في سعيها لمصادرة الأصول الروسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن واشنطن تواجه صعوبات في سعيها لمصادرة الأصول الروسية، واضطرت إلى الاعتراف بأن الأمر ليس بهذه البساطة كما قد يبدو.

وقالت كارين جان بيير للصحفيين عندما سئلت عن خطط الإدارة الأمريكية بشأن مصادرة الأصول الروسية: "أريد فقط أن أنقل أن الأمر معقد وليس بهذه البساطة كما قد يبدو.. ليس لدي أي تصريحات جديدة".

وذكرت جان بيير أنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تمكنت الولايات المتحدة مع حلفائها الغربيين من تجميد حوالي 300 مليار دولار، ومع ذلك، فإن الإجراءات الإضافية المتعلقة بهذه الأموال معقدة بسبب حقيقة أن معظم الأصول مخزنة في بلدان أخرى، وليس في الولايات المتحدة".

وأوضحت جان بيير معلقة على عدم التوصل إلى حل لهذه القضية: "لا أستطيع التحدث باسم دول أخرى".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن "زعماء دول مجموعة السبع لا يخططون بعد للإعلان عن إجراءات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يدعم هذه الفكرة بشكل كامل"، كما قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، أن الموضوع معقد للغاية.

وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج، وسيتم التعامل مع الغرب كما مع اللصوص.

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كما حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي. وأكدت أن "بنك روسيا من جانبه سيتخذ إجراءات "من أجل حماية مصالحنا المشروعة".

المصدر: نوفوستي