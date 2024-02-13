زاخاروفا: روسيا سترد بشكل قاس جدا على مصادرة الغرب لأصولها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج، وسيتم التعامل مع الغرب كما مع اللصوص.

وأضافت زاخاروفا: "هذه سرقة. هذا استيلاء على مال الغير. في الواقع، نرى العديد من الطرق المختلفة، هم يلجؤون إلى أساليب مختلفة ربما ليس بهدف العودة إلى الوراء لكن للتلاعب بشكل أو بآخر بهذه القصة، لأنهم أدركوا أن ردنا، كما في كل المرات السابقة، سيكون قاسيا للغاية.

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وتابعت ممثلة الخارجية الروسية القول: "عندما أدركوا ذلك، بدأوا أخيرا في محاولة حساب مقدار التكلفة، ومن سيخضع بالضبط لإجراءات روسيا الانتقامية".

وشدد زاخاروفا، على أن روسيا سترد حتما بإجراءات انتقامية، وقالت: "وأؤكد مرة أخرى، ستكون تدابيرنا الجوابية قاسية للغاية. وباعتبار أن بلادنا صنفت هذا الأمر على أنه سرقة، فإن موقفنا سيكون تماما كما تجاه اللصوص. موقفنا لن يكون كما تجاه المتلاعبين السياسيين، ولا الفنيين المتهورين، بل كما يتم التعامل مع عتاة اللصوص".

في وقت سابق، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.

المصدر: تاس