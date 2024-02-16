البنك المركزي الروسي يحذر من عواقب مصادرة احتياطياته

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حول سعر الفائدة: "نعتقد أن هذه (المصادرة المحتملة للاحتياطيات) ستكون إشارة سلبية قوية ترسل إلى البنوك المركزية الأخرى، وفي الواقع، انتهاكا للمبادئ الأساسية لحماية احتياطيات البنوك المركزية"، مشيرة إلى أنه في القانون الدولي، يعد هذا أحد "المبادئ الأساسية الرئيسية لحصانة أصول البنك المركزي من إجراءات التحصيل القسرية".

وأوضحت أن هذه الحصانة تضمن استقرار النظام المالي الدولي.

وحذرت من أن "الانحراف عن هذا المبدأ، سيؤدي إلى تقويض النظام المالي الدولي، وإن حصل هذا تدريجيا".

وأكدت أن "بنك روسيا من جانبه سيتخذ إجراءات "من أجل حماية مصالحنا المشروعة".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق يوم الاثنين الماضي على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجلس أنه "صادق على القرار والنظام الذي يحدد التزامات الجهات المركزية التي تحتفظ بالأصول والاحتياطيات العائدة للبنك المركزي الروسي كوديعة، تلك التي تم تجميدها بنتيجة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالقيود".

المصدر: نوفوستي