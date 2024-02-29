روسيا.. الكشف عن راجمة صواريخ بعيدة المدى وثنائية العيار(فيديو)

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم 28 فبراير الجاري شركة "سبلاف" المصنّعة لأحدث النماذج من راجمات الصواريخ الروسية.

واطلع شويغو هناك على نموذج حديث من راجمات الصواريخ يختلف جذريا عن سابقاته، وهي راجمة الصواريخ "فوزروجديني" (النهضة). وبمقدور تلك المنظومة أن تحل محل أسرة راجمات الصواريخ السوفيتية التصنيع وحتى منظومة "زيمليديلي" لزرع الألغام عن بعد والتي دخلت مؤخرا الخدمة في الجيش الروسي.

وشاركت المنظومة الجديدة في الرمايات بالذخائر بالحية في أحد ميادين التجربة التابع للشركة، حيث تم التأكد من فاعليتها القصوى.

وقال وزير الدفاع بعد الاستماع إلى تقرير قدّم له :"في حال تمكّنا من تحقيق الدقة التي يدور الحديث عنها فإن "النهضة" ستصبح منظومة أساسية في أسرة راجمات الصواريخ الروسية".

وقد تم وضع المنظومة على منصة "كاماز" الرباعية المحاور(ثمانية العجلات). وهي تستخدم مجموعتين من المواسير بعيار 122 و220 ملم. ويتم تعميرها عن طريق استبدال مجموعة كاملة للمواسير وليس الصواريخ كما هو الحال في المنظومات الأخرى، الأمر الذي يسرّع عملية تحضيرها للرمي بأضعاف المرات.

ويمكن أن تستخدم "النهضة" 4 أنواع من الذخائر، وهي صواريخ "تورنادو – غي"، "تورنادو – إس" ، ذخائر قاذفات اللهب الثقيلة وكذلك ذخائر منظومة "زيمليديلي" لزرع الألغام عن بعد.

وتكمن الميزة الرئيسية التي تمتلكها في قدرتها على إصابة الأهداف بالقرب من خط الالتماس المباشر وفي عمق دفاعات العدو في وقت واحد. ويصل مدى عملها 120 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا