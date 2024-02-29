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قائد قوات كييف يتهم مأموريه بسوء تقييم زعزع خطوط الدفاع في أفدييفكا

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قائد قوات كييف يتهم مأموريه بسوء تقييم زعزع خطوط الدفاع في أفدييفكا
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اتهم القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعض القادة العسكريين بسوء تقييم الوضع على محور أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا، مشيرا إلى أن الوضع "معقّد" على عدة جبهات.

وجاء في منشور لهيئة الأركان الأوكرانية على "تلغرام": "الوضع معقد جدا على محوري أفدييفكا وزابوروجيه، وبعض القادة أخطأوا في حساباتهم على الجبهة ما أثر بشكل مباشر على قدرات القوات الأوكرانية الدفاعية في بعض المناطق".

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ولفت سيرسكي إلى أن معارك عنيفة تدور في منطقتي فيربوفويه على محور دونيتسك، ورابوتينو على محور زابوروجيه.

وأضاف أنه اتخذ "جميع الخطوات لتصحيح الوضع على الجبهة"، بما شمل تخصيص إمدادات إضافية من الذخيرة والعتاد والمؤن اللازمة.

وسبق أن صرح سيرسكي على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، بأن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.

المصدر: RT

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