قال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي، على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، إن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.

وكتب سيرسكي على قناته في تيلغرام: "في العديد من الاتجاهات الميدانية الوضع معقد ويتطلب مراقبة مستمرة".

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وأشار قائد الجيش الأوكراني إلى أنه زار مواقع القيادة الأمامية في منطقة القتال، حيث ناقش المزيد من الخطوات لمواجهة الطائرات بدون طيار والضربات الجوية، فضلا عن تعزيز قطاعات معينة من الجبهة.

وفي وقت سابق، ذكر البنتاغون أن الجيش الأوكراني، دون استئناف المساعدات الأمريكية، سيضطر لتحديد المدن التي يمكنه مواصلة السيطرة عليها.

ومدينة أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014 ظلت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية مدينة دونيتسك وغيرها من المدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 17 فبراير الجاري، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التحرير الكامل للمدينة، وهو ما جعل من الممكن نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وحمايته بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وكما أشار قائد المجموعة الوسطى، أندريه موردفيتشيف، فقد دفع المقاتلون الروس العدو إلى الخلف من مواقعهم بأكثر من 10 كيلومترات ويواصلون الهجوم.

المصدر: نوفوستي