حاكم جمهورية دونيتسك يعلن عن تطهير مدينة أفدييفكا

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الوحدات الروسية قامت بتطهير مدينة أفدييفكا المحررة وتتقدم للأمام.

جاء ذلك وفقا لما أدلى به بوشيلين للقناة الأولى الروسية، حيث تابع: "بناء على المعلومات التي لدي، واستنادا إلى حقيقة أن الكثير من المنشآت قد تم فحصها، ومع الأخذ في الاعتبار أن وحداتنا قد تحركت بالفعل لمسافة أبعد، فقد تم تطهير أفدييفكا، إلا أن ذلك لا يعني أنه قد تمت إزالة الألغام ولا يوجد خطر".

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وبحسب حاكم الجمهورية، فإن جميع المتطلبات الأساسية لاستعادة المدينة متوفرة الآن، وبعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.

ومدينة أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، التي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014 ظلت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية مدينة دونيتسك وغيرها من المدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 17 فبراير الجاري، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التحرير الكامل للمدينة، وهو ما جعل من الممكن نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وحمايته بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وكما أشار قائد المجموعة الوسطى، أندريه موردفيتشيف، فقد دفع المقاتلون الروس العدو إلى الخلف من مواقعهم بأكثر من 10 كيلومترات ويواصلون الهجوم.

المصدر: نوفوستي